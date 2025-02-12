Организованный отряд волонтеров отправился из Тюмени на расчистку берегов у Анапы

Первая организованная группа волонтеров из Тюменской области отправилась в Краснодарский край, в составе делегации 17 представителей разных волонтерских организаций региона.

"Теперь от регионов в Краснодарский край будут отправлять только организованные группы через Ресурсный Добро.Центр. На месте волонтеров будут встречать сотрудники анапского центра. Они организуют питание, места для проживания, транспорт, определят фронт будущей работы. Ежедневно в Краснодарском крае работают 500 волонтеров со всей страны. Наша делегация из 17 человек присоединится к ним и внесет свой вклад в ликвидацию последствий ЧС", - рассказала на пресс-конференции руководитель Центра развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости ДТиС "Пионер" Надежда Герасимова.

Среди главных задач волонтеров – отчистка берегов от мазута, а также спасение птиц. По вопросам отправки организованных групп в Краснодарский край можно обратиться в Ресурсный Добро.Центр Тюменской области, номер: 8(345)229-03-01.