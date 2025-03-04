Тюменские общественники присоединились к плетению масксетей

Члены комиссий Общественной палаты Тюменской области присоединились к плетению маскировочных сетей в волонтерском центре "От сердца к сердцу" Тюменской областной Думы.
Первыми в работу включились комиссия по развитию АПК и сельских территорий во главе с председателем, почётным гражданином Тюменской области Юрием Коневым, а также комиссия по поддержке ветеранов, участников войн и военно-патриотическому воспитанию под руководством Игоря Ревякина.
Освоить технику плетения маскировочных сетей вместе с ними пришли курсанты тюменского филиала центра военно-спортивной подготовки "Воин" и студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
Члены комиссий Общественной палаты планируют и дальше активно участвовать в работе волонтерского центра, привлекая молодежь для поддержки наших защитников.
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