Тюменские общественники присоединились к плетению масксетей

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Члены комиссий Общественной палаты Тюменской области присоединились к плетению маскировочных сетей в волонтерском центре "От сердца к сердцу" Тюменской областной Думы.

Первыми в работу включились комиссия по развитию АПК и сельских территорий во главе с председателем, почётным гражданином Тюменской области Юрием Коневым, а также комиссия по поддержке ветеранов, участников войн и военно-патриотическому воспитанию под руководством Игоря Ревякина.

Освоить технику плетения маскировочных сетей вместе с ними пришли курсанты тюменского филиала центра военно-спортивной подготовки "Воин" и студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Члены комиссий Общественной палаты планируют и дальше активно участвовать в работе волонтерского центра, привлекая молодежь для поддержки наших защитников.