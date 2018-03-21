В Тюмени пройдет конкурс "Весенняя мозайка"

17:00 21 марта 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Открытый городской конкурс хореографических коллективов "Весенняя мозайка" пройдет на базе дома культуры "Орфей". Заявки на участие принимаются до 3 апреля.

В конкурсе могут принять участие коллективы детских садов, школ, домов культуры и других учреждений. Конкурс пройдет по двум возрастным категориям: дошкольная группа в возрасте до 7 лет и младшая группа с 8 до 10 лет.

Участники будут выступать в одной из нескольких номинаций: классический танец, народная хореография, современная и эстрадная хореография.  7 апреля в 10:00 состоится открытие конкурса в ДК "Орфей" (70 лет Октября, 5в), 8 апреля в 10:00 пройдут конкурсные выступления в младшей группе, а 14 февраля в 12:00 состоится гала-концерт и награждение победителей.

Подать заявку на участие можно в ДК "Орфей" (70 лет Октября, 5в). Подробности можно уточнить по телефону +7 (3452) 47-93-90.

Теги: дети , конкурс , культура , танцы
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