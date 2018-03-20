Тюменцы могут посетить уникальный для России музей пионерии

Необычный гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" расположился в 27 километрах от Тюмени. Комплекс представляет собой удивительное и уникальное для Тюменской области собрание артефактов советского быта и жизни пионерии, совмещенное с удобствами для приятного отдыха и занимательного досуга.

Когда-то на этом месте располагался один из первых домов отдыха Тюменского обкома КПСС, поэтому "Дому Пионеров" удалось сохранить и приумножить атмосферу тех давних времен. Практически вся территория дома отдыха - своеобразный музей пионерии.

Посетители комплекса могут увидеть, в частности, пионерские галстуки (в том числе и из стран социалистического содружества), горны, барабаны, значки, знамёна. Окружающее пространство богато украшено плакатами, картинами, портретами и бюстами партийных и государственных деятелей Советского союза. К услугам желающих глубже погрузиться в историю – многочисленные фотографии и документы, и, конечно же, редкие предметы повседневного быта и мебель советского производства.

Постояльцы и гости "Дома Пионеров" могут также погулять в единственном в России парке скульптур советской эпохи. Послушать музыку с раритетного проигрывателя виниловых пластинок, мягкий звук которых не перепутать ни с чем. И даже увидеть частично восстановленный комплект рабочего стола с диваном из натуральной кожи, который когда-то, по мнению компетентных специалистов, находился в одной из многочисленных резиденций Иосифа Сталина.

Такая богатая музейная коллекция формировалась в течение нескольких лет и уже сейчас представляет огромную историческую и культурную ценность. Однако "Дом Пионеров" послужил центром притяжения для всех ностальгирующих по советскому прошлому и интересующихся историей не только благодаря музею. В соответствующей стилистике выполнен весь комплекс от номеров до ресторана, а распорядок дня позаимствован у настоящего пионерского лагеря: подъём, зарядка, водные процедуры, спортивно-массовые и культурные мероприятия, творческие часы по вечерам.

Гостиничный комплекс музей "Дом Пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27-ой км Ялуторовского тракта, стр.1/1. Забронировать номер и узнать подробнее о музее пионерии и услугах заведения можно на сайте http://www.dompionerov.su, а также по телефону 8 (3452) 21 88 99.