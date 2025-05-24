Стартовал прием заявок на Технологические дни TNF-2025 в Тюмени

Начался прием заявок на Технологические дни тюменского Промышленно-энергетического форума TNF 2025.Компании, представляющие свои проекты на форум в этом формате, получат дополнительные возможности.

Так, впервые одним из организаторов станет АО НК "КазМунайГаз" (Республика Казахстан). Участие казахской национальной нефтяной компании повысит перспективы участников Техдней выйти на международные рынки и усилит международный трек TNF.

Техдни - это формат свободного участия в форуме, позволяющий наладить прямой диалог между заказчиком и производителем. Особенно востребован он у малого и среднего бизнеса. За время существования Техдней были получены сотни заявок.

Направления для отбора на Технологические дни формируются с учетом актуальных вызовов и потребностей компаний-недропользователей. Проекты проходят экспертизу специалистов Нефтегазового кластера и компаний-организаторов. Лучшие решения будут представлены на полях форума TNF. Также отобранные проекты получат возможность попасть в Техноброкер двух крупнейших нефтегазовых компаний, - сообщает пресс-служба TNF (г. Тюмень).

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