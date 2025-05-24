В тюменской поликлинике №8 проводят ПЦР-тестирования

ПЦР-исследования стали проводить в городской поликлинике №8. Это стало возможным, благодаря установке современного оборудования в клинико-диагностической лаборатории.

Светлана Дюсенбаева, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГП №8, отметила: "Мы рады сообщить, что теперь у нас есть возможность проводить ПЦР-исследования, что значительно расширяет наши диагностические возможности. Современные системы, такие как Nexor 32M и Lepgen-96, позволяют нам быстро и точно выявлять вирусы и бактерии".

В распоряжении клинико-диагностической лаборатории находятся:

- Система для автоматического выделения нуклеиновых кислот Nexor 32M, одновременно обрабатывает 32 образца за 19 минут.

- Система Lepgen-96 для амплификации нуклеиновых кислот и детекции мишеней в режиме реального времени, обеспечивает высокую производительность и надежность анализа.

С 3 марта уже проведено 450 ПЦР-тестов. В штате лаборатории ГП8 - три специалиста имеют удостоверения, подтверждающие их навыки в ПЦР-диагностике.

Процесс от взятия мазка до выдачи результата занимает 21 минуту, что делает диагностику быстрой и эффективной. Исследования не требуют сложной подготовки, - сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ГП №8 (г. Тюмень).

Анатолий Смоляренко, главный врач поликлиники, подчеркнул: "Запуск ПЦР-исследований — это шаг вперед в обеспечении здоровья наших пациентов. Мы понимаем значимость своевременной диагностики инфекционных заболеваний и стремимся обеспечить наших пациентов самыми современными методами обследования".