Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы проходит в конце мая

С 19 по 25 мая проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

Одно из серьезных офтальмологических осложнений при заболеваниях щитовидной железы – эндокринная (тиреоидная) офтальмопатия. Это воспалительное заболевание тканей глазницы, которое развивается в основном при диффузном токсическом зобе (болезни Грейвса). При этом иммунная система начинает атаковать не только щитовидную железу, но и ткани, окружающие глазное яблоко.

Из-за отека и воспаления глазодвигательных мышц и жировой клетчатки развивается экзофтальм – выпячивание глаз, нарушается движение глаз, может появиться двоение. У многих пациентов возникает ощущение давления за глазами, слезотечение, светобоязнь, чувство песка и сухости, затуманенность зрения. Иногда воспаление и отек настолько сильны, что начинается сдавление зрительного нерва – и тогда зрение может стремительно ухудшаться, - сообщает АиФ-Тюмень.

"При заболеваниях щитовидной железы пациенты часто не связывают появление офтальмологических симптомов с гормональным фоном. Однако изменения в мягких тканях орбиты, нарушение оттока жидкости, воспаление – все это последствия эндокринных нарушений. Очень важно при первых жалобах на дискомфорт в глазах не ограничиваться только каплями, а пройти комплексное обследование, в том числе с участием эндокринолога. Ранняя диагностика позволяет не только сохранить зрение, но и значительно улучшить качество жизни пациента", – рассказала к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Анастасия Власова.