Более 7 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подано в 2025 году

В 2025 года нотариусы Тюменской области в Управление Росреестра по Тюменской области подали 7 675 заявлений на регистрацию недвижимости. Они наделены полномочиями направления документов в органы регистрации прав.

При подаче документов заявителем выступает нотариус и все поданные документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.

– Подача осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов, – пояснил заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко.

Напомним, что с января 2025 года с целью исключения мошеннических схем при сделках с недвижимостью обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами, - сообщает Мегатюмень.