Тюменский театр кукол объявляет неделю спектаклей Сергея Кузина

Театральная неделя под девизом "Доктор сказочных наук", посвященная драматургу и режиссеру Сергею Кузину, стартует в тюменском кукольном театре 21 марта. Юных зрителей ждет череда удивительных представлений, которая завершится 27 марта, в Международный день театра.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, в течение недели зрителям покажут спектакли "Экзамен Арлекина", "Наш необыкновенный концерт", "Репка", "Курочка Ряба", "Три медведя", "Такие разные куклы", "Айболит" и премьерный спектакль "Муха-цокотуха".

Предложенные постановки – это лишь часть из созданных и поставленных Сергеем Кузиным спектаклей в Тюменском театре кукол за все время его театральной службы. Они подарят нашему юному зрителю массу эмоций и хорошее настроение.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.