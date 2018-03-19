Тюменцев приглашают на весенний концерт

Концерт "Включи весну на максимум!" состоится 6 апреля в ДК "Нефтяник". Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно со студией современного вокала "Максимум" готовят для тюменцев весенний семейный концерт, которая придется по душе абсолютно всем от мала до велика. Начало концертной программы в 19:00.

В творческом весеннем концерте примут участие группы "Коsмос" и "Арабелла", хореографическая мастерская Александры Балецкой, ансамбли и солисты студии современного вокала "Максимум", vocal band "Матрица".

На концерте прозвучат обработки народных песен а капелла, эстрадные песни, в которых вместе поют малыши и взрослые. На мероприятие приглашают всех желающих, без возрастных ограничений. Заказать билеты можно на сайте www.neft.kto72.ru и по телефону +7(3452)28-32-32.