Тюменцев приглашают на весенний концерт

13:40 19 марта 2018
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www.zastavki.com
| Фото: www.zastavki.com

Концерт "Включи весну на максимум!" состоится 6 апреля в ДК "Нефтяник". Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно со студией современного вокала "Максимум" готовят для тюменцев весенний семейный концерт, которая придется по душе абсолютно всем от мала до велика. Начало концертной программы в 19:00.

В творческом весеннем концерте примут участие группы "Коsмос" и "Арабелла", хореографическая мастерская Александры Балецкой, ансамбли и солисты студии современного вокала "Максимум", vocal band "Матрица".

На концерте прозвучат обработки народных песен а капелла, эстрадные песни, в которых вместе поют малыши и взрослые. На мероприятие приглашают всех желающих, без возрастных ограничений. Заказать билеты можно на сайте www.neft.kto72.ru и по телефону +7(3452)28-32-32.

Теги: концерт , культура
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