В Тюменском районе пройдут концерты, конкурсы и ярмарки

17:31 17 марта 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Концертные программы и продовольственные ярмарки пройдут в муниципалитетах Тюменского района в рамках фестиваля "Тюменская весна в Столичном" в воскресенье, 18 марта.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, организаторы подготовили множество конкурсов и акций. На всех 65 площадках пройдет акция, приуроченная к 95-летию района, – "Поздравь район с юбилеем".

Любой желающий, группа друзей или семья могут записать видеопоздравление с юбилеем родного края, лучшие видеооткрытки будут смонтированы в один ролик, который покажут на юбилейном торжестве 7 декабря. Форма поздравления может быть любой: тост, частушка, песня и даже танец.

Также пройдут фестиваль-конкурс "Поет Тюменский район", краеведческая викторина "Любимый край – район Тюменский" и спортивные состязания.

Теги: Тюменский район
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