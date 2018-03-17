Тюменские ученики младших классов знакомятся с миром кино

Учащиеся младших классов тюменских школ участвуют во внеканикулярной смене "Кино-детектив", которая стартовала в загородном детском центре "Остров детства". Дети знакомятся с фильмами отечественного кинематографа 20 и 21 века, изучают героев кинолент.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, игровой сюжет смены основан на кинофильме режиссёра Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона" по произведениям Артура Конан Дойля. В рамках этой темы организаторы погружают участников в культуру Англии 19-20 века, что способствует повышению общей культуры ребенка, развивает его кругозор, помогает сформировать бережное отношение к культуре в целом. Кроме того, школьники участвуют в играх и творческих конкурсах, спортивных состязаниях, развивая свои навыки и умения.