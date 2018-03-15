В Тюменском индустриальном университете пройдет день открытых дверей

Тюменский индустриальный университет приглашает абитуриентов на день открытых дверей, который пройдет 24 марта. В этот день гости вуза посетят интерактивные площадки, получат консультации специалистов и побывают на "Ярмарке вакансий", где узнают, как можно построить успешную карьеру, начиная со школы.

Абитуриенты смогут познакомиться с и.о. ректора ТИУ Вероникой Ефремовой, директорами и преподавателями институтов и Многопрофильного колледжа. Впервые на мероприятии будут представлены стенды филиалов вуза в Тобольске, Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске, сообщили в пресс-службе вуза.

В программе — работа станций "Подготовка к сдаче норм ГТО", "Как справиться с волнением перед экзаменом" (консультация психолога). Абитуриенты смогут пройти профориентационное тестирование, получить консультации у специалистов Школы абитуриента, Школы инженерного резерва, посетить площадки театра моды Института архитектуры и дизайна, Центра молодёжных инициатив, команды Neftegaz Engineering. Все вопросы о поступлении в опорный вуз можно будет задать представителям приёмной комиссии.

В 2018 году ТИУ ведет прием на обучение по 40 направлениям бакалавриата и специалитета, 71 образовательной программе по 23 направлениям подготовки уровня магистратуры. Опорный вуз региона вводит новые направления подготовки: "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Системный анализ и управление", "Конфликтология" (организационно-управленческие конфликты), "Математика и компьютерные науки". Новинки магистратуры: Геология (программы "Геология и геофизика месторождений углеводородов", "Геокриология"), Системный анализ и управление (программа "Системный анализ и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса"), Системный анализ и управление (программа "Системный анализ и управление жизненным циклом сложных систем").

В вузе отмечают, что в 2018 году абитуриенты будут подавать документы в новое учебное подразделение – Институт сервиса и отраслевого управления, созданный путем объединения Инженерно-экономического института и Института менеджмента и бизнеса. Также с этого года обучение по программам среднего профессионального образования ведет многопрофильный колледж ТИУ, который объединил в единую структуру нефтегазовый колледж, колледж информатики и связи, отделения СПО института транспорта и института промышленных технологий и инжиниринга.

День открытых дверей ТИУ пройдет 24 марта, начало в 12.00 часов, по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, телефон для справок (3452) 28-39- 25.