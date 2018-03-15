Тюменцы активно участвуют в форуме "Россия – страна возможностей"

Участники делегации из Тюменской области отличились в первый день работы всероссийского форума, проходящего на платформе "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Официальное открытие мероприятия прошло 14 марта в Москве.

Образовательные показы короткометражек с кинофестиваля "Ноль Плюс" провел Представитель некоммерческой организации и победитель конкурса президентских грантов Александр Школенко. Артем Казаков на экскурсии по государственной корпорации "Росатом" в викторине занял первое место.

"Вчера посетили телевизионный технический центр "Останкино", "Ростелеком" и "Яндекс". Сегодня встретились с экспертами из госуправления, бизнеса, социальной сферы, культуры и искусства. В панельной дискуссии "10 лайфаков от лидеров" выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев", - рассказал руководитель региональной делегации Виталий Скоморохов.

Деловая программа 15 марта также насыщенна. Сессия вопросов-ответов с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, экспертные встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром обороны Сергеем Шойгу. В планах также мастер-класс первого зампредседателя Правительства РФ Игоря Шувалова, лекции министра иностранных дел Сергея Лаврова, президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Пройдут встречи с руководителями благотворительных фондов, крупнейших музеев страны, призерами зимних Олимпийских игр 2018 года и популярными видеоблогерами.

"Радует новый формат мероприятия и количество выставок, где представлены практики социальных инициатив и высокотехнологические разработки", - отметил Виталий Скоморохов. и добавил, что планировать день помогает специальное мобильное приложение "Россия – страна возможностей".

В форуме участвуют свыше шести тысяч россиян. Делегация Тюменской области в ряду многочисленных. Регион представляют 75 призеров региональных и национальных этапов чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), регионального и национального чемпионата "Абилимпикс-2017", грантовых конкурсов, участники "Лидеров России", добровольческих организаций и творческой молодежи, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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Фото - https://vk.com/rsvforum