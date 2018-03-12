Разработчики проекта Smart City просят тюменцев оценить качество работы городского транспорта

Команда проекта Smart City ("Умный город") Тюменского индустриального университета проводит изучение общественного мнения. Жителям Тюмени предлагают оценить качество работы общественного транспорта.

Тюменцев просят рассказать, каким способом они предпочитают добираться до работы или учебы, торговых центров и социальных объектов, почему выбирают общественный транспорт или отказываются от него в пользу личного автомобиля.

Горожане могут оценить состояние тюменского парка автобусов, сообщить, хватает ли в Тюмени маршрутов, которые объединяют все направления, каков уровень подготовки у местных водителей и кондукторов, удобно ли оплачивать проезд в автобусах. Сторонников передвижения по городу на собственном автомобиле просят рассказать, что бы подвигло их пересесть с личного транспорта на общественный, и обозначить свое отношение к платным парковкам.

Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке.

Как уточнили в пресс-службе вуза, опрос проводится по заказу администрации города Тюмени с целью повышения качества работы городского общественного транспорта.

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com