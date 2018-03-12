Тюменцам помогут подготовить портреты к акции "Бессмертный полк"

В Тюменской областной научной библиотеке стартовала акция "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл", "Дети войны". С 1 марта по 27 мая тюменцам бесплатно оцифруют и распечатают в формате А4 фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени.

Помочь с созданием портретов готовы при условии подачи от одного заявителя двух заявлений на изготовление двух портретов. К заявлению должны быть приложены исходные документы (фотографии, портреты человека) с обязательным указанием его фамилии, имени и отчества.

Срок выполнения работы составляет 2–3 рабочих дня.

В Тюмени все желающие могут обратиться в ГАУК ТОНБ с заявлением о создании портрета, которое заполняется на месте, по следующим адресам:

— ул. Орджоникидзе, 59: вторник–пятница с 9.00 до 22.00; суббота–воскресенье с 11.00 до 19.00; в понедельник прием заявлений не осуществляется. Телефон для справок: 565-300.

— ул. Тульская, 4/3: понедельник–пятница с 10.00 до 18.00; в субботу прием заявлений не осуществляется; воскресенье – с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 321-595.

— ул. Холодильная, 84: понедельник–пятница с 10.00 до 18.00; суббота – с 10.00 до 17.00; в воскресенье прием заявлений не осуществляется. Телефон для справок: 227-040.

Акция "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл", "Дети войны" проводится по инициативе Областного совета ветеранов войны и труда, представителей ряда молодежных движений и организаций, а также при поддержке правительства Тюменской области.