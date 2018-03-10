В Тюменском районе пройдет День предпринимателя

День предпринимателя пройдет в рамках празднования 95-летия Тюменского района. Мероприятие запланировано на конец мая, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Приглашенные бизнес-эксперты вместе с предпринимателями района обсудят его инвестиционный потенциал. Первая часть дня будет деловая, она предусматривает проведение пленарного заседания "Деловой Столичный", на котором обсудят развитие муниципалитета с учетом тенденций мировой экономики, сделают анализ социально-экономического развития района, заглянут в его будущее. После чего пройдет презентация проекта "Продаем тюменское".

Вторая часть предусматривает деловую выставку с одноименным названием. Производители Тюменского района покажут гостям производимую ими продукцию, среди "экспонатов" значимое место займут продукты питания, товары бытового назначения, строительные и промышленные товары.

В Тюменском районе в последнее время развитию экономики и инвестициям уделяется серьезное внимание. Для поддержки бизнеса делается многое, идет постоянный поиск новых форм работы с предпринимателями, осваиваются уже существующие, хорошо проявившие себя на практике, меры, ведется постоянный анализ эффективности предпринятых шагов.