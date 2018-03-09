Латвийский художник Дэвид Шилтер оценит работы тюменских авторов комиксов

19:33 09 марта 2018
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indiewatch.net
| Фото: indiewatch.net

Популярный комикс-энтузиаст из Риги, издатель балтийской арт-антологии kuš! Дэвид Шилтер приедет на фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen, который пройдет в Тюмени с 31 марта по 1 апреля. Он поделится своим опытом и оценит работы участников выставки.

Как сообщили организаторы фестиваля, в мероприятии также примет участие путешественник, художник, профессор Университета Калифорнии и преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ Даскин Драм. Он выступит с лекцией о том, как устроены комиксы Гранта Моррисона на примере серии Invisibles! Лекция пройдет на английском языке с переводчиком, пишет "Вслух.ру".

Международный образовательный фестиваль Comic Arts Tyumen, посвященный искусству комиксов, объединит независимых авторов, иллюстраторов и издателей комиксов из России и зарубежья. Мероприятие будет проходить на площадке скейт-парка SibSub. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.

Теги: издание , лекция , творчество , фестиваль , художник
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