Латвийский художник Дэвид Шилтер оценит работы тюменских авторов комиксов

Популярный комикс-энтузиаст из Риги, издатель балтийской арт-антологии kuš! Дэвид Шилтер приедет на фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen, который пройдет в Тюмени с 31 марта по 1 апреля. Он поделится своим опытом и оценит работы участников выставки.

Как сообщили организаторы фестиваля, в мероприятии также примет участие путешественник, художник, профессор Университета Калифорнии и преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ Даскин Драм. Он выступит с лекцией о том, как устроены комиксы Гранта Моррисона на примере серии Invisibles! Лекция пройдет на английском языке с переводчиком, пишет "Вслух.ру".

Международный образовательный фестиваль Comic Arts Tyumen, посвященный искусству комиксов, объединит независимых авторов, иллюстраторов и издателей комиксов из России и зарубежья. Мероприятие будет проходить на площадке скейт-парка SibSub. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.