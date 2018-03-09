Выпускников тюменских колледжей пригласили работать в новом аквапарке

В многофункциональном комплексе "Аквамолл" в Тюмени идет набор персонала, проводятся собеседования с соискателями. Получить работы могут не только специалисты со стажем, но и выпускники тюменских колледжей.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, с потенциальными работодателями встретились студенты Тюменского колледжа водного транспорта. В частности, они посетили компанию "Аквамолл", которая возводит в Тюмени аквапарк. Начальник сектора по работе с персоналом многофункционального комплекса Павлина Мизинкова рассказала, что на территории комплекса планируется организовать 11 точек питания, поэтому потребность в поварах, официантах, технологах и пекарях будет большая. При этом выпускники техникумов могут претендовать на место в профессиональной команде с достойной заработной платой.

"Главное – желание учиться новому, так как оборудование для цехов приобреталось высокотехнологичное, аналогов ему в России пока нет", - подчеркнула Павлина Мизинкова.

После презентации комплекса студенты оставили свои контакты для прохождения собеседования. Учащиеся младших курсов смогут проходить практику на данном объекте.

Кроме того, будущие специалисты водного транспорта побывали в отеле "Vostok". Главный технолог отеля Алена Щипцова рассказала о высоких стандартах обслуживания гостей, требованиях к соискателям, условиях работы и текущих вакансиях.