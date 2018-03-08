В Тюмени назовут лучших работодателей

Более 50 организаций подали заявки на участие в ежегодном конкурсе "Лучший работодатель", проводимый департаментом труда и занятости населения Тюменской области. Победителей назовут не позднее 15 марта, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".



По словам начальника отдела по работе с работодателями Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Жанны Кочетовой, прием заявок начался 1 августа 2017 года и завершился в конце января 2018-го.

"Право на участие имеют организации различных форм собственности и организационно-правовых форм, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы организаций, индивидуальных предпринимателей. В этом году мы видим увеличение числа конкурсантов: если в 2017-м их было 52, то в нынешнем году их уже 54. Конечно, хотелось бы большей активности со стороны работодателей, надеемся, что в дальнейшем она будет только расти. Для нас очень значимо, что работодатели, сотрудничающие с Центром занятости, откликаются на наш призыв принять участие в конкурсе. Многие из них делают это уже не первый год, что подчеркивает их стремление к победе", - отметила она.



Более подробную информацию можно получить по тел. 27-33-22.

