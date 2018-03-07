Видеоролики о людях рабочих профессий и тюменских новаторах стали лучшими на фестивале "Человек труда"

Видеоролики тюменского проекта "Я доверяю" победили в номинации "Лучший интернет-проект" на фестивале "Человек труда - 2018". Организаторами конкурса стали Свердловская киностудия, Фонд развития культуры и кинематографии "Страна" и некоммерческая организация "Славим человека труда".

Первый ролик рассказывает о людях рабочих профессий, в социальных сетях это видео посмотрели больше 143 тысяч раз.

Второй медиапродукт – серия видеороликов о тюменских новаторах и людях, реализующих необычные идеи.

Пока это три ролика, и, по словам сценариста и режиссера съемочной группы Алексея Южакова, в ближайшее время будут опубликованы в сети. Интернет-пользователи узнают о директоре "Объединения когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) Вадиме Филиппове, компания которого разрабатывает нейросети, модельере Максиме Некрасове и познакомятся с Алексеем Шешуковым - создателем проекта "Пристань Корниловых", развивающим в Тобольске и регионе речной туризм. Героев объединяет то, что смелые начинания они реализуют в Тюменской области.

Сколько серий будет у проекта, режиссер не уточняет, но говорит, что хотел бы снять ролик о знаменитом нейрохирурге Альберте Суфианове.

Помимо Алексея Южакова, в съемочной группе работают исполнительный продюсер Анна Румянцева, оператор-постановщик Марк Миллер, монтажист Ян Курсаков, музыкой и саунд-дизайном занимается Кирилл Бородулев.

"Нам важно получить оценку от мэтров кино, и мы ее услышали. Наши проекты оказались достойными, это приятно. Будем продолжать развиваться", - отметил Алексей Южаков.

Это не первая победа в копилке съемочной группы. В прошлом году ролик "Симфония нашего города" высоко оценили на Молодежном фестивале кино о малой родине: он победил в номинации "Лучший звук и операторская работа".