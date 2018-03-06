Разрешения на получение эвакуированных авто тюменцы могут оформить прямо на спецстоянке

С 6 марта разрешения на получение автомобилей, эвакуированных с улиц Тюмени за нарушение правил остановки и стоянки, с 11:00 до 20:00 будут выдаваться на стоянке по улице 50 лет ВЛКСМ, 109. После 20:00 документ, как и прежде, можно получить в ГИБДД (улица Одесская, 16).
Подобный порядок введен для удобства автомобилистов, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.
Чтобы уменьшить время на получение автомобилей после эвакуации, автоинспекторы будут дежурить непосредственно на спецстоянке, куда эвакуируется транспорт.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru