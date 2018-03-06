Разрешения на получение эвакуированных авто тюменцы могут оформить прямо на спецстоянке

09:15 06 марта 2018
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С 6 марта разрешения на получение автомобилей, эвакуированных с улиц Тюмени за нарушение правил остановки и стоянки, с 11:00 до 20:00 будут выдаваться на стоянке по улице 50 лет ВЛКСМ, 109. После 20:00 документ, как и прежде, можно получить в ГИБДД (улица Одесская, 16).

Подобный порядок введен для удобства автомобилистов, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Чтобы уменьшить время на получение автомобилей после эвакуации, автоинспекторы будут дежурить непосредственно на спецстоянке, куда эвакуируется транспорт.

Теги: автомобили , автостоянки , водители , ГИБДД , ПДД , штрафы , эвакуатор
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