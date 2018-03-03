Тюменский молодежный театральный центр "Космос" приглашает на выставку

Тюменскому молодежному театральному центру "Космос" исполняется год. В честь этого события открылась выставка, которая рассказывает итоги деятельности центра. Экспозиция будет работать до 9 марта, сообщает "Мoй пoртал".

Пространство "Космоса" наполнилось экспонатами, которые наглядно смогут отразить деятельность того или иного проекта и центра в целом.

"Космос"– это в первую очередь люди: наш резиденты, наши гости. Через их визуальный образ мы показываем, что центр является сосредоточением людей, которым интересно развивать себя и влиять на развитие культурной жизни в Тюменской области", – рассказывает PR-менеджер Наталия Лукашук.

Напомним, что "Космос" впервые открыл свои двери 2 марта 2017-ого. За год работы "Космос" сделал упор на постановку проектов и спектаклей, исходя из запросов аудитории. Так появился интерактивный спектакль для детей от шести месяцев до трёх лет "Бэби лаб" и первый в России VR-спектакль "В поисках автора".

Театральный центр работает как с драматургией современных авторов, так и показывает современный взгляд на классику: на творчество Гоголя, Толстого, Островского, Бунина, Шукшина. При поддержке "Космоса" проходят как межрегиональные (фестиваль хореографических спектаклей "Без слов"), так и международные фестивали, такие как "Театральная революция", "Живые лица", "Сны улиц". Молодёжный театральный центр организует гастроли своим резидентам и принимает в своих стенах лучшие коллективы России и зарубежья.