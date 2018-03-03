Тюменский центр допризывной подготовки "Аванпост" отмечает 25-летие

Тюменский региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" в этом году отметит 25-летие. Праздничные мероприятия стартовали 23 февраля в ДТиС "Пионер", рассказали в пресс-службе губернатора.

“Несколько раз центр менял юридическое название, но неизменным оставалось одно - “Аванпост”. Это сторожевая застава, передовой отряд, который 25 лет успешно готовит армейскую смену. Даже в тяжелые 90-е, когда центр создавался, у мальчишек был интерес к службе в армии", - поделился воспоминаниями полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, кавалер Ордена Красной Звезды Сергей Захаров.

В праздничный день 23 февраля родилась еще одна традиция “Аванпоста” - вручать именные вымпелы с названиями специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Один из тех, кто стоял у истоков создания центра, полковник запаса Михаил Теряев в торжественной обстановке вручил символы доблести и чести инструкторам центра, которые и сами занимались в этих группах. У групп первого и второго годов обучения появились собственные названия “Каскад”, “Гепард”, “Штурм” и “Смерч”.

Праздник собрал воспитанников, их родителей, выпускников и друзей центра “Аванпост”. В честь его 25-летия почетные гости вручили воспитанникам награды за спортивные достижения, а также выразили благодарность родителям за достойное воспитание детей.

Конкурсы, выставка оружия, фотозона помогли провести праздник интересно, а завершила его концерт лауреатов фестиваля “Димитриевская суббота”.