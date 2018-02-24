Лучшего воспитателя выбирают в Тюменском районе

Конкурс профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2018" в номинации "Воспитатель года" завершился в Тюменском районе. За победу в финале боролись три воспитателя, имя победителя объявят 1 марта.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, финальный этап проходил на базе Новотарманского детского сада. Из 800 воспитателей Тюменского района в заочный этап конкурса в этом году прошли 12 человек, половина из них – в очный, трое стали финалистами. Победитель будет представлять район на областной этапе.

Во время конкурса педагоги провели занятия с детьми, поучаствовали в мастер-классах и методических семинарах. Воспитатель Успенского детсада Яна Власова развивает познавательные способности детей через опыты и эксперименты. Воспитатель Переваловского детского сада Юлия Муравьева провела с детьми урок ковроткачества, на котором они сами сплели маленькие коврики. Музыкальный руководитель Боровского детского сада "Журавушка" Лада Сказка провела занятие "Музыкальная карта Тюменского района", где дети с помощью музыки старались раскрасить карту Тюменского района.

Жюри оценит манеру поведения педагога, его грамотность и компетентность, умение отвечать на вопросы, выполнять поставленные перед уроком задачи, а затем объявит победителя.