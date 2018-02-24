Обмен игрушками для незрячих детей пройдет в Тюмени

Акцию "Игрушкообменник: из рук в руки" для незрячих и слабовидящих детей до 12 лет проведут в Тюмени 27 февраля в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2).

В рамках мероприятия дети и их родители могут выбрать понравившиеся игрушки, рассчитанные на тактильное восприятие. В обменнике участвуют игрушки, которые хорошо сохранились и могут послужить своим новым хозяевам. Это звуковые, заводные, музыкальные игрушки, имеющие форму реальных животных и зверей, кубики с выпуклым рисунком, конструктор, пишет "Вслух.ру".

Игрушкообменник будет проходить с 10:30 до 12:30. Уточнить подробности можно по телефонам 89199333774 (Анна Фадеева, тифло-педагог-реабилитолог местной организации Всероссийского общества слепых) и 89224722815 (Елена Николаева, ведущий специалист зала организации досуга и творческой деятельности детской библиотеки).

