Тюменцам следует проверять детские игрушки на безопасность и экологичность

Тюменцы активно готовятся к новому году, один из самых важных пунктов в списке предпраздничных дел – покупка подарков для детей. Специалисты напоминают: при выборе игрушек следует ориентироваться не только на возраст и пожелания ребенка, но и на соответствие товара требованиям безопасности.

Товары для детей должны быть безопасными для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причиняют вред имуществу потребителя. При покупке игрушек нужно проверить, чтобы игрушка соответствовала возрасту ребенка, он должен быть указан на упаковке. Материалы, из которых изготовлены детские товары, должны быть чистыми, неинфицированными. Запрещено делать игрушки из древесины с червоточинами и сучками, из набивочных материалов, содержащих твердые или острые инородные предметы, например, металлическую стружку, щепку, осколки пластмассы.

Юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Дарья Яшутина сообщила, что защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота. Товары для малышей до 3 лет не должны быть сделаны из натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, резины, картона и бумаги. Упаковка тоже обязана быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка. На ней должна быть вся информация о товаре, которая обеспечит возможность правильного выбора, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

При возникновении каких-либо сомнений относительно безопасности товара, в детском магазине можно попросить сертификат на ту или иную игрушку, подтверждающий соответствие требованиям безопасности. За бесплатной юридической консультацией и помощью в защите прав потребителей можно обратиться по тел. 567-990 доб. 3722, 3723.