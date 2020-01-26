В перевязочном кабинете тюменской больницы поставили "коробки храбрости" для детей

В перевязочном кабинете детского приемного отделения Областной клинической больницы №2 волонтеры разместили "Коробки храбрости" - в них будут находиться игрушки, пазлы, раскраски и другие подарки для маленьких пациентов. После процедуры каждый ребенок может выбрать себе награду за смелость.

"В перевязочную пациенты приходят с открытыми ранами, переломами, там вскрывают гнойнички – процедуры болезненные и, естественно, дети боятся заходить в этот кабинет. Подарки станут стимулом потерпеть неприятные процедуры. Пациентов постарше заранее предупредят о приятном подарке, а для детей помладше это станет сюрпризом", - отметила руководитель Службы оказания медицинской помощи детям Елена Ямщикова.

Такой подход поможет избавиться от негативного образа врача у ребенка, считают организаторы акции. Доктор – это человек, который помогает, а не злая тетя с уколом – так запугивают детей некоторые родители, из-за чего у ребенка возникает необоснованный страх перед посещением больницы.

Получать подарки будут дети, обращающиеся в приемное отделение детского стационара. В сутки через перевязочный кабинет проходит до 30 маленьких пациентов. "Коробки храбрости" больнице подарили волонтеры "Клуба добряков". В нескольких коробках около 200 -300 игрушек, фломастеров, раскрасок. Собирать их помогли неравнодушные жители региона. Волонтеры будут своевременно пополнять содержимое этих коробок, пишет "АиФ – Западная Сибирь".