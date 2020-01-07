Радиоуправляемые машинки – мечта многих взрослых, считает тюменец Антон Дубровский

Часто радиоуправляемую технику тюменцы дарят своим детям, а играют сами, ведь это настоящая мечта детства, считает Антон Дубровский.

"Таких любителей в Тюмени немало. Техника устроена гораздо совершеннее полноразмерных аналогов, а ограничений и правил ПДД нет, что делает управление такого авто азартным делом", - рассказывает "Вслух.ру" Антон.

Но есть проблемы: в Тюмени нет полноценной трассы для внедорожников, где можно было бы проводить соревнования по всем канонам спорта с замерами результатов и борьбой за первенство. Просто так кататься во дворе чревато авариями и, соответственно, поломками. Ведь для того что бы раскрыть потенциал авто со скоростью более 60 км/ч нужны условия, а именно - трасса, вся суть которой в наличии таких же конкурентов на таких же машинах как у тебя и борьбе за лидерство что и называется - гонка. И в силу того, что такие игрушки не находят в жизни применения, для которого они предназначены, их продают за полцены в интернете.

Стоимость новых "игрушек" доходит до 50 тысяч рублей, а с рук достойный вариант в хорошем техническом состоянии можно купить за 10-20 тысяч рублей. А новые машинки на радиоуправлении за 1000 рублей детям я вообще покупать не советую. Они быстро сломаются, так как все детали у них пластмассовые и очень быстро выходят из строя. Самое обидное, что потом такую машинку не починить - это пустая трата денег. Лучше подкопить и взять что-то с рук".

По словам Антона, лучше, конечно, гонять вместе с детьми, брать их с собой, особенно, если у вас мальчишки. Так они быстрее научатся разбираться и в настоящих машинах, потому что в игрушечных все то же самое, только мотор электрический.