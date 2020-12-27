Дизайнер дает тюменцам рекомендации по хранению елки после праздников

После окончания новогодних праздников тюменцы уберут искусственные елки и новогодние игрушки. Чтобы все аксессуары прослужили дольше, следует знать правила их хранения дома. Тюменский дизайнер Анастасия Дробышева дала несколько несложных рекомендаций.

Если искусственная елка была куплена несколько лет назад, то после использования ее стоит ополоснуть водой. Сделать это можно при разборе дерева, подставляя под холодную струю каждую ветвь. Затем их необходимо аккуратно стряхнуть и развесить, например, на штангу для шторки душа. Через один-два дня, когда елка просохнет, ее можно убирать. Части елки можно сложить в отдельные пакеты, в дальнейшем это ускорит процесс сборки. Если частей много, следует накрутить из ниток специальные метки.

Новогодние игрушки удобно убирать в жестяные банки от подарков, чая и сладостей, разложив шары по цветам. Разбитые игрушки, которые дороги как память, можно увековечить в пластиковом прозрачном шаре, насыпав осколки вовнутрь. Все крепежи от шариков и игрушек следует сложить в прозрачную банку с крышкой. Детские памятные поделки – в жестяную шкатулку, чтобы они сохранили свою форму.

Для хранения новогодних игрушек лучше отдать предпочтение прозрачным контейнерам, которые можно поставить друг на друга. На картонных коробках сделать специальные метки или надписи. Так через год легче будет понять, что находится внутри. Подаренные игрушки, которые вам не пригодятся, или излишки сладостей можно собрать в отдельную коробку и передать одному из городских социальных центров, пишет "АиФ - Западная Сибирь".