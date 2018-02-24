Чувашский праздник Акатуй отметят в Ярковском районе

Ежегодный областной Акатуй пройдет в Ярковском районе 9 июня. На праздник приедут делегации из разных районов юга Тюменской области и Чувашской республики.

Председатель региональной общественной организации "Ассоциация чувашей "Таван" Ираида Маслова рассказала, что праздник будет проходить сразу на нескольких площадках. В городе мастеров для детей и взрослых проведут мастер-классы по национальной чувашской вышивке крестом и гладью, бисероплетению и народным танцам.

На концертной площадке выступят популярные тюменские и чувашские творческие коллективы и артисты. На спортивной арене желающим предложат испытать свои силы в гиревом спорте и армрестлинге, лазанию по столбу. Здесь же состоится турнир по борьбе на поясах Кережу, а победитель получит настоящего барана, пишет "Тюменская область сегодня".

Акатуй - весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. Этот праздник объединяет ряд обрядов и торжественных ритуалов.