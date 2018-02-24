Волонтеры и мастера Тюмени готовятся к "Славянскому базару"

Тюменские волонтеры и мастера подают заявки на участие во Всероссийском фестивале русской народной культуры "Славянский базар-2018", который состоится 24-25 марта в Тюменском технопарке. О своем желании принять участие в мероприятии уже завили 17 добровольцев и 12 мастеров.

Как отметила одна из организаторов фестиваля Анна Заватская, среди участников – мастерица ткацкого станка Татьяна Клыкова, Алексей Тишин с плетением из лозы. Екатерина Бережная продемонстрирует креативное рисование по мотивам хохломской росписи, Святослав Шитов покажет деревянные игрушки.

"Набор мастеров, желающих присоединиться к организации фестиваля, а также волонтеров, продолжается", - рассказала организатор.

Всего за два дня фестиваля планируется провести более 150 мероприятий. В их числе - старинный праздник Комоедицы, творческие выступления, показы костюмов в русском стиле и фотосессии в народных костюмах, выставки народного творчества, хороводы, игры, плясы и молодецкие забавы, пишет ИА "Тюменская линия".

В рамках фестиваля состоится награждение победителей фотоконкурса "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" и конкурса фотообразов "Славянский стиль сегодня". Сейчас проходит прием конкурсных работ и заявок на участие.

Еще одной "изюминкой" фестиваля станет детская площадка со специальной программой, погружающей в атмосферу любимых сказок и народных традиций.

Отметим, вход на мероприятие для гостей в этом году впервые будет бесплатным. Время работы площадок с 10:00 до 20:00. Узнать подробнее о фестивале можно на официальном сайте "Славянского базара".