Тюменцы с размахом отпраздновали масленицу

Народное гуляние "Широкая масленица" состоялось в Тюмени в прошедшие выходные. Веселые проводы зимы с народными забавами и концертными номерами организовали творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень".

Самые смелые гости мероприятия проявили свою ловкость и сноровку в играх на силу, пометали копья и рубили капусту шашкой. Маленьких гостей катали на лошадях с упряжками и учили рисовать на снегу красками.

В рамках гуляний прошла выставка чучел "Тюменская Масленица – 2018", на которой было представлено 83 куклы. Настоящим сюрпризом для тюменцев стал розыгрыш детского планшета и других призов, который проходил каждый час.

И, конечно же, не обошлось без блинов, вкусного чая и выставки декоративно-прикладного творчества и народных ремесел. Завершился праздник сжиганием чучела масленицы.

Центр культуры и творчества "Тюмень" выражает благодарность генеральным информационным партнерам мероприятия: телеканалу "Тюменское время" и радиостанции "Диполь ФМ", информационным партнерам – "Тюменскому транспортному телевидению" и сообществу "Афиша Тюмень | КтоКуда72", тюменскому порталу "72.ру" за прямое включение с праздника. А также спонсорам блинов народного гуляния "Широкая масленица" - "Талицким облакам", спонсору розыгрыша планшета - компьютерной компании "Арсенал +".

За предоставленные призы для награждений и розыгрыша организаторы выражают благодарность кофейне-кондитерской "ТортШер", хобби-студии "Васильки", торговой марке "Таёжный дар", Дому карамели "Ландрин", торговой марке "TESS" за бесплатный вкусный чай, космическому центру развлечений "Притяжение", группе в социальной сети "ВКонтакте" "АфишаТюмень" и развлекательному центру "Акуна Матата".

Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает всех желающих в свои социальные сети, группу "ВКонтакте" https://vk.com/tyumenckit и инстаграмм https://www.instagram.com/tyumenckit/, здесь вы сможете найти информацию о городских мероприятиях и фотоотчеты с них.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.