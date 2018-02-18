Будущие наставники тюменских подростков изучат психологию

Образовательная программа для наставников в рамках социального проекта "Шанс" пройдет в Тюмени с 1 апреля. Участникам предстоит в течение двух недель узнать подробнее о наставничестве и об особенностях общения с детьми и подростками.

Для будущих наставников в рамках проекта организуют серию лекций и практических занятий, посвященных психологическим аспектам работы с ребенком. Педагоги-психологи расскажут, как выстроить доверительный диалог и сохранить уважение в отношениях. Также пройдет серия семинаров по конфликтологии, а практические сессии будут посвящены разбору методов воспитания для эффективной коммуникации с подростком, пишет "Мегатюмень"

По мнению руководителя Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Марии Штыковой, наставник влияет на формирование личности ребенка, поэтому ему необходимо получить более глубокие знания по психологии, конфликтологии, способам коммуникации.

" Для ребенка наставник — друг, помощник и гид в мире профессий и интересов, с которым нет стеснения в обсуждении личных проблем. Но самое главное, наставник увлечен интересным делом и активно приобщает к нему подростка", — считает Мария Штыкова.

Напомним, принять участие в проекте и стать наставником может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/Eo9aBo.