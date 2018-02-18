Инспекторы ГИБДД проведут показательные выступления на Туре

Показательные выступления по задержанию автоугонщиков и блокировке преступников в исполнении инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области смогут увидеть все желающие на автогонках "Спецоперация Лед", которые пройдут на Туре 23 февраля.

По информации пресс-службы губернатора, в этом году "Спецоперация Лед" проходит на льду реки Тура в районе моста Влюбленных в рамках фестиваля "Битва на Туре" и посвящена 300-летию Российской полиции. Полицейские и силовики будут соревноваться в двух классах автомобилей, особенно зрелищными обещают быть "полицейские развороты" на "УАЗах", которые станут новым элементом гоночной программы. В повседневной жизни полицейским нередко приходится использовать этот элемент во время задержания правонарушителей.

Организаторы мероприятия готовят для жителей города массу сюрпризов: это выставка оружия от "Галереи Оружия Победы", фотозона, где можно будет сделать фото и селфи с военным снаряжением, мастер-классы по разборке автомата Калашникова и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, хоккейный корт и конкурсы для малышей на беговелах.

Всех приглашают на тюменскую набережную 23 февраля. Начало полуфинальных заездов в 13.00 час. Открытие мероприятия в 14.00 час.