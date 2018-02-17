МТЦ "Космос" приглашает зрителей обсудить спектакли с режиссерами

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" решил положить начало новой традиции – обсуждению спектаклей в живом диалоге между зрителями, режиссером и актерами. Первая такая встреча состоится 3 марта, сообщает "Мой портал".

"Тюменская публика давно готова стать не просто наблюдателем, но и соучастникам творческого процесса. Возможность для разговора между режиссёрами, актёрами и зрителями позволит сделать театр более открытым и понятным. Мы надеемся, что обсуждение спектаклей станет доброй традицией, которая придется по вкусу и зрителям, и молодежным театрам", – рассказывает PR-менеджер МТЦ "Космос" Наталия Лукашук.

Хореографическая драма "Каренина" станет первой постановкой, после показа которой зрители смогут поговорить с создателем и участниками спектакля. На вопросы тюменцев ответит режиссёр-постановщик спектакля Александра Балецкая.

"Тюменский зритель хочет не отставать от современных тенденций и бежит за столицами, а там ходить в театр – нормально. В нашем городе стали понимать, что хореографический спектакль – это не шоу "Тодес". У танцевального театра другие задачи", – считает хореограф-постановщик, режиссёр Александра Балецкая.