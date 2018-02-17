Тюменцы поборются за гранты на реализацию социальных проектов

Авторы около 30 тюменских проектов уже зарегистрировались на участие в грантовом конкурсе "Моя идея", руководители еще 63 проектов заинтересовались участием и записались на консультации с экспертами, сообщает "Мегатюмень".

Напомним, подать заявку на участие в конкурсе "Моя идея" можно до 28 февраля.



Среди тех, кто уже заявился, много благотворительных инициатив: танцы, большой забег, столовая, производственный коворкинг, а также чемпионат по флэтболу — футболообразному виду спорта, изобретенному в России.



В этой волне "Моей идеи" примут участие и проекты, которые уже становились победителями грантового конкурса и успешно проводились в Тюмени. Один из них "Ролики мечты" — продолжение известного проекта "Лыжи мечты", который помогает в реабилитации и социализации детей и взрослых с диагнозом ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха.



Напомним, что грантовый фонд "Моей идеи" — 3,5 миллиона рублей. Молодежь Тюмени и юга региона может заявит о своих социальных инициативах на сайте: idea.moi-portal.ru. Подробная информация в группе конкурса во "Вконтакте": vk.com/moe_soobshestvo.