"Тюменская весна" в этом году будет ярче и масштабнее

Фестиваль "Тюменская весна" с большим количеством развлекательных площадок, музыкой, играми, интерактивами и призами для горожан давно уже стал традиционным. В этом году он будет еще более масштабным и ярким. Об этом журналистам рассказали участники оргкомитета фестиваля 16 февраля.

Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас сообщил, что фестиваль "Тюменская весна" в городе пройдет 18 марта. Тюменцы любят это мероприятие и ежегодно в нем участвуют. В этом году возможностей получить заряд бодрости и хорошего настроения, а при желании еще и сделать выгодные покупки у горожан будет еще больше.

"Мы прекрасно понимаем, что 18 марта – особый день. В первую очередь – день выборов, во вторую – присоединение Крыма к России. Поэтому мы совместно с местной администрацией готовим обширную и интересную программу. В этот день в Тюмени будет работать около двухсот праздничных площадок, - сообщил Новокаускас. - На них состоятся концертные выступления, интересные викторины, интерактивные игры, а также будет представлена продукция тюменских производителей". Руководитель департамента отметил, что тюменские культработники максимально постараются создать тюменцам и всем жителям области в этот день хорошее, позитивное настроение.

Идея организовать в рамках фестиваля ярмарку принадлежит Торгово-промышленной палате Тюменской области. Как отметил ее руководитель Эдуард Абдулин, предприниматели не могли остаться в стороне от праздника. "Возможность поучаствовать в таком массовом мероприятии, а в городе в этот день будут по-настоящему народные гулянья, – предприниматели не упустят. Они крайне заинтересованы воспользоваться отличным шансом хорошенько поторговать своей продукцией, а заодно напомнить тюменцам о том, чем мы богаты, что производится на наших предприятиях", - сообщил Абдулин. На все тех же площадках горожанам предложат свежую и разнообразную продукцию от местных производителей по очень привлекательным ценам – в некоторых случаях даже дешевле, чем в крупных торговых сетях.

Истинным патриотам города, а также любителям отвечать на вопросы придется по душе еще одно мероприятие фестивального дня - викторина "Тюмень – она моя". Вопросы для нее разрабатывали библиотекари – те же, что составляли задания для викторины "Я знаю о Тюмени все" (за все годы ее существования в ней поучаствовали свыше сотни тысяч человек). Директор областной научной библиотеки Ольга Адамович сообщила, что в этот раз вопросы будут касаться жизни современного города и его истории: о людях знаковых для области и города, артобъектах, улицах и местных организациях. "Будет два уровня вопросов. В первом легкие, ответы на которые знает практически каждый горожанин. Второй уровень более сложный, для знатоков. В нем будут вопросы об исторических фактах, личностях, имеющих отношение к Тобольской, Сибирской губернии или непосредственно к самой Тюмени. Однако тут будут варианты ответов, и если горожанин ориентируется либо во времени, либо фактах, он сможет легко сделать правильный выбор. Мы ждем вас как участников викторины, думаю, что будет очень интересно, а самое главное – познавательно", - пригласила всех Адамович.

Как и положено, за правильные ответы участники викторины получат самые призы, их предоставят успешные некоммерческие предприятия Тюменской области через Благотворительный фонд развития Тюмени. В рамках викторины будут разыграны айфоны последней модели, телевизоры, микроволновые печи, чайники, утюги и фены. По словам финансового директора фонда Ларисы Зубцовой, количество подарков в этот раз будет в разы больше чем в предыдущие праздники. В викторине может участвовать любой горожанин любого возраста с пропиской в Тюмени,отметила Зубцова.

Помимо прочего, в этот же день в Тюмени пройдет марафон "Поющий город", в котором участвуют почти 130 тысяч детей. Они исполнят песни из рекомендованного преподавателями тюменского института искусств и культуры репертуара, победители будут награждены поездкой в Тобольск, а также смогут поучаствовать в сводном хоре, который будет сопровождать симфонический оркестр 24 мая в День славянской письменности.

Молодежи предложат конкурс селфи в соцсети "ВКонтакте". Для этого нужно будет сфотографироваться в специально установленной тематической рамке от создателей мобильного приложения "Открой свою Тюмень". "На фестивале мы организуем промоточки нашего проекта, они будут выглядеть как фоторамки – наличники или другие знаковые объекты города. Пользователи с наибольшим количеством лайков под фото смогут получить подарок – билет на концерт группы "Би-2", - сообщила куратор проекта "Открой свою Тюмень" Ольга Петрушина.

Организаторы фестиваля "Тюменская весна" полагают, что в праздничных мероприятиях поучаствуют около четырехсот тысяч тюменцев и гостей города – ведь многие из площадок будут организованы в густонаселенных районах, а уж культработники постараются подарить людям хорошее настроение.

До фестиваля еще целый месяц, желающие увеличить свои шансы на победу в викторине, могут потренироваться в ответах, скачав в телефон приложение "Открой свою Тюмень". Говорят, там около трех миллионов вопросов о нашем городе.