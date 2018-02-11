Дом милосердия "Богадельня" нуждается в помощи тюменцев

Дом милосердия "Богадельня" просит о помощи неравнодушных тюменцев: благотворительной организации требуются средства на покупку зимней резины для "Газели", на которой развозят горячие обеды бездомным.

Как рассказала руководитель "Богадельни" Галина Пуршуткина, из-за отсутствия покрышек происходят перебои в раздаче горячих обедов для бездомных на улицах Тюмени. Для "Газели" необходима резина на шесть колес.

"Одна компания готова продать резину за 3100 рублей за одно колесо. Соответственно, на шесть колес нужно собрать 18600 рублей. Будем рады, если всем миром сможем решить этот насущный вопрос", - отметила Галина Паршуткина.

Кроме того, ремонта требует автомобиль "Ситроен", на которой сотрудники дома милосердия развозят горячие обеды, - на это также требуются средства. Учреждению также всегда требуются медикаменты, одежда, помощь в оформлении документов, пишет "Вслух.ру".

Узнать подробности и связаться с руководителем "Богадельни" можно по телефону 8-909-737-50-50.