Тюменские волонтеры кормят бездомных и помогают нуждающимся

Тюменка Екатерина Бородина присоединилась к волонтерам несколько месяцев назад. Теперь по воскресеньям она кормят бездомных возле железнодорожного вокзала. Средства на продукты и одежду собирают собственными силами.

Для этого собирают небольшие наборы, в которые входят пироги, печенье, конфеты, вафли. В декабре 2020 года Екатерина завела страницу в Инстаграме, где стала рассказывать истории нуждающихся в помощи людей, там же разместила фото бабушки Тани, которая регулярно приезжает в Тюмень из деревни Зырянка и просит милостыню.

"После публикации фотографии наша группа из двухсот подписчиков выросла почти до двух тысяч буквально за двое суток, а резонанс дошел до Санкт-Петербурга. Выяснилось, что бабушка живет с дочерью-инвалидом, у которой поврежден позвоночник, также вместе с ними проживают внук и внучка. После этого стартовал сбор вещей и продуктов, которые увезли в Зырянку", - поделилась волонтер.

В Зырянке нашлись и другие семьи с детьми, которые нуждаются в помощи. Теперь волонтеры помогают и этим людям. Они собирают средства, чтобы обеспечить селян техникой и предметами быта, пишет "Вслух.ру".