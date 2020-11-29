Центр "Милосердие" собирает средства на еду для бездомных тюменцев

Центр помощи бездомным "Милосердие" просит тюменцев оказать финансовую помощь. Средства направят на питание постояльцев, большинство из которых – инвалиды и люди с ослабленным иммунитетом.

В центре проживает 140 человек, однако субсидии из бюджета Тюменской области организации хватает на содержание 96 бездомных. В итоге больше 40 человек содержаться за счет дополнительных средств, из-за этого с ноября начал накапливаться долг, пишет "Вслух.ру".

Руководитель центра "Милосердие" Андрей Якунин поделился, что для людей с хроническими заболеваниями разработано специальное меню. "У нас есть люди с сахарным диабетом, у кого-то - язвенная болезнь, и таких людей становится больше", - объяснил он.

Для организации полноценного питания “Милосердию” нужны около 150 тысяч в месяц. Узнать о том, как оказать помощь, можно на сайте организации https://blago-dar.sznto.ru/.