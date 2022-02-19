Около 1,5 тысячам бездомным помог тюменский центр "Милосердие"

Организации существует почти пять лет. За это время за помощью в центр "Милосердие" обратились около полутора тысяч бездомных людей. Штат сотрудников вырос с 16 до 50: социальные работники, психологи, врачи, медсёстры. Увеличили количество отделений – помимо центра на улице Коммунистической в Тюмени создали еще три места, куда нуждающиеся могут прийти за поддержкой и не оставались на улице.

- Получили лицензию на медицинскую деятельность, занимаемся реабилитацией зависимых, оказываем доврачебную и врачебную помощь, ведём уход за лежачими больными. Это полностью благотворительный проект, – говорит директор центра Андрей Якунин. – Развиваем направление помощи женщинам в кризисной ситуации. Теперь у нас появилось крестьянско-фермерское хозяйство на территории Курганской области, где наши подопечные тоже будут проходить реабилитацию. Желающих работать трудоустраиваем, помогаем восстановить утраченные документы, оформляем инвалидность. В данный момент в наших отделениях постоянно проживает 160 человек. Принимаем бездомных и с сельских территорий. За прошлый год удалось устроить в дома-интернаты 30 подопечных, в семьи вернули 20 человек. С нашим центром сотрудничает более 140 добровольцев экстренного реагирования.

По словам Андрея Якунина, за годы работы центр "Милосердие" выиграл четыре Президентских гранта и трижды становился победителем Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива". Общая сумма выигранных грантов – порядка 16 миллионов рублей. Также центр получал субсидию Правительства Тюменской области в размере более двух миллионов рублей. Кроме грантов ежегодно "Милосердие" привлекает по несколько миллионов рублей благотворительных средств.

- У нас есть благотворители, помогающие нам регулярно, кто-то даёт деньги разово, - отметил Андрей Якунин. – Каждый участвует по мере возможности. Благодаря поддержке жителей города Тюмени развиваем свою деятельность.

В планах у Андрея Якунина - сделать дом Милосердия в сельской местности и оказывать реабилитационную помощь людям, страдающим психическими расстройствами, сообщает АиФ - Западная Сибирь.