Тюменцы могут помочь бездомным

Тюменский социальный центр "Милосердие" просит о помощи. В преддверии холодов к ним все чаще обращаются бездомные.

Организация предоставляет ночлег, горячее питание, одежду и обувь. Также оказывают доврачебную помощь. Учитывая все эти особенности, работники центра уже ожидают наплыв нуждающихся, поэтому заранее делают запасы, сообщает "АиФ - Тюмень".

"В данный момент нуждаемся в овощах и продуктах длительного хранения - консервация и заморозка", - рассказали сотрудники "Милосердия".

Помимо продуктов, организации необходимы и медикаменты, и средства гигиены.

"Также кто хочет поддержать работу нашего центра, можно привозить средства личной гигиены, перевязочные материалы, лекарства, средства по уходу за больными (памперсы, пеленки). Любую помощь примем с благодарностью!", - добавил руководитель центра Андрей Якунин.

В "Милосердие" можно принести теплые вещи, обувь. Размеры можно уточнить по телефону: 8 (3452) 62-65-65. Организация находится по адресу: ул. Коммунистическая, 70.