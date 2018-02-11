Тюменские школьники тренировались в сдаче ЕГЭ

Более 300 школьников из Исетского, Нижнетавдинского, Омутинского, Упоровского и Ярковского районов приняли участие в апробации единого государственного экзамена по русскому языку, которая включала печать полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

В проведении пробного ЕГЭ также были задействованы организаторы, технические специалисты, члены государственных экзаменационных комиссий, общественные наблюдатели, рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

По ее словам, технологию печати непосредственно в экзаменационных пунктах впервые применили в 2014 году в труднодоступных местностях. Переход к ней в Тюменской области начали в 2015 году. В этом году технологией печати полного комплекта прямо в аудиториях будут охвачены абсолютно все ППЭ региона. Печатать будут не только материалы, но и бланки, что повышает информационную безопасность ЕГЭ и сокращает влияние человеческого фактора.

Полный комплект для одного выпускника печатается не больше 30 секунд, а на аудиторию из 15 человек процедура занимает до 12 минут.

Во время пробного ЕГЭ также отрабатывался процесс рассадки школьников, сканирования бланков регистрации и ответов, их защищенной передачи в региональные центры обработки информации (РЦОИ). В рамках апробации работы учеников будут проверять на региональном и федеральном уровне, а результаты станут известны после 12 февраля.

Следующая тренировка по математике пройдёт 14 марта. Всего в Тюменской области проведут ещё пять апробаций ЕГЭ, пишет "АиФ – Западная Сибирь".