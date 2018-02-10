Бельгийский философ выступит с лекциями на английском языке в Тюмени

Курс открытых лекций о современной философии представит в Тюмени бельгиец Луи Вервурт. 12 февраля он расскажет слушателям о взаимосвязи компьютерных игр, науки и философии, сообщает "Вслyх.ру".

Занятия будут проходить по понедельникам и средам с 19:00 до 20:30. Лекции читаются на английском языке. Курс является введением в философию науки, сконцентрированном на последнем столетии развития этой науки. Однако для общего понимания Луи Вервурт будет обращаться и к основным вехам философии от Аристотеля до Дарвина.

Для прохождения курса необходимы общие базовые знания школьного уровня в сфере науки и философии, а также знание английского языка.

Луи Вервурт – философ, ранее получивший образование физика. Родом из Бельгии. Изучал физику в Университете Марселя (Франция) и в Высшей нормальной школе в Париже (Франция). Луи получил степень PhD по философии в Университете Монреаля (2013), в 2014–2015 гг. являлся постдоком в области истории и философии науки в Университете Квебека в Монреале (Канада). Сотрудничает с Университетом Минковски в качестве преподавателя философии, является координатором кафедры ЮНЕСКО по проблемам возобновляемых источников энергии. Консультант-фрилансер по вопросам инноваций и творчества.