Жители Червишево отметят 370-летие села

2018 год – юбилейный для жителей тюменского села Червишево, которому исполнится 370 лет. Кроме того, 95 лет исполнится самому Тюменскому району, а значит, планируется множество интересных событий. Пик торжеств придется на август, сообщили в пресс-службе губернатора.

Червишево было основано в 1648 году и названо по фамилии одного из первых жителей. Удобное расположение способствовало быстрому росту села. Люди занимались промыслом: обжигали кирпич и уголь, мастерили гончарные и скобяные изделия, телеги, плуги, решета, предметы кузнечного и слесарного производства, товар продавали на ежегодных Ирбитской и Ишимской ярмарках. Выпускали собственный ситец, деревянные ложки, выпекали печатные пряники с "пояском".

Сейчас в Червишевском МО проживает около 7500 человек. На территории Червишевского муниципального образования расположены санаторий "Сибирь", центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", комплекс по разведению рыбы "Пышма 96", недавно попавший под американские санкции совхоз "Червишевский" и самая мощная в Тюменской области астрономическая обсерватория, расположенная в ставшей уже знаменитой бывшей водонапорной башне.