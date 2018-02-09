В выходные тюменцев ждут мастер-классы, спектакли и большой Добродень

В предстоящие выходные на культурных площадках Тюмени пройдут разноплановые концерты и спектакли. В кассах учреждений Тюменского концертно-театрального объединения действует привлекательная акция, а в центре "Дзержинец" пройдет Большой Добродень. Подробнее - в путеводителе выходного дня от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Акция "Подарок для любимых" от Тюменского концертно-театрального объединения

Тюменское концертно-театральное объединение предлагает в преддверии праздников приобрести билеты с выгодной скидкой 30% во всех кассах учреждения с 9 по 11 февраля. Участвующие в акции мероприятия можно найти по ссылке: http://goo.gl/RsWGSS.

Бесплатные уроки по сальсе и бачате

Танцевальный клуб "Milagro" приглашает учиться зажигательным и очень красивым южным танцам. Необходима запись по телефону 955-085.

Когда: 10 и 11 февраля в 16:00 и 15:00

Где: танцевальный клуб "Milagro" (Советская 51/2, вход с салона красоты)

Участие бесплатно!

RAMMSTEIN COVER SHOW

Спустя год музыканты ПЕГАСа снова готовят шоу, чтобы взорвать Тюмень! На этот раз тюменцев ждёт еще больше боевиков и драйвовой музыки на протяжении двухдневной программы. Отличный шанс испытать на себе жар грандиозного Ramm Show.

Когда: 10 и 11 февраля в 20:00

Где: YesRockClub (Ленина, 4)

Стоимость: 500 рублей (на входе)

Эстрадный дивертисмент

Концерт для поклонников ансамбля народного танца "Зори Тюмени". В программу включены хореографические композиции в стиле эстрадного и современного танца, ранее не представляемые в концертных программах ансамбля. Композиции созданы на основе известных и популярных мелодий и песен советских, российских и зарубежных авторов. Также выступят хореографический ансамбль "Солнечная карусель" и ансамбль народного танца "Юность Сибири".

Когда: 10 февраля в 19:00

Где: Тюменская филармония (Республики, 34)

Стоимость: 700 - 1000 рублей

Возрастное ограничение 0+

Комедия-водевиль "Ханума"

Классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, "живой" вокал, шутки, смех ждут тюменцев.

Когда: 10 февраля в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (Республики, 129)

Стоимость: 300 - 900 рублей

Возрастное ограничение 12+

Спектакль "3 + 1"

"Ангажемент" представляет три одноактных пьесы Николая Коляды: "Бубен и утюг", "Скрипка" и "Капсула времени", объединенные в один спектакль. Место действия - несуществующий город Дощатов. Через смешную, трогательную и порой грустную жизнь "дощатовцев" драматург создает целый мир этого выдуманного города, в котором почему-то любят мексиканские танцы.

Когда: 10 февраля в 18:00

Где: Тюмень, "Ангажемент" (Олимпийская, 8а)

Стоимость: 450 рублей

Возрастное ограничение 16+

Большой Добродень

В программе Дня добра: АртОбменник (обмен принадлежностями для творчества и дарение их друг другу), экобукинг (круговорот книг в природе), экоприёмник (сбор макулатуры), акция "Ты - мне, а я - тебе" (фримаркет, в общем), акция "Тепло надежды" и игротека (настольные/ролевые игры с 18:00 до 20:00).

Когда: 10 февраля с 12:00 до 20:00

Где: центр "Дзержинец" (Ватутина, 6)

Вход свободный, участие бесплатное.

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