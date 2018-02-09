Тюменские имамы пройдут курсы повышения квалификации

Очередной этап учебных курсов для имамов мечетей и представителей мусульманских религиозных организаций Тюменской области стартует в Тюмени 12 февраля. В этом году к повышению квалификации приступят 85 человек.

В течение трех дней лекции и практические занятия для них проведут ведущие специалисты в области исламоведения из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. В учебной программе, разработанной исламским просветительским центром Тюменской области, три основных направления. Это религиозные дисциплины (исламское право, чтение Корана, изучение источников ислама и другие), светский образовательный блок (юриспруденция, социология, история), а также региональный компонент.

"В рамках реализации мусульманского просветительского проекта пройдет ряд дискуссионных встреч со студентами региональных вузов. Спикером выступит Дамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев, ректор Московского исламского института. Цель проведения лекториев – уберечь подрастающее поколение от опасных влияний религиозных экстремистских течений", — рассказали в комитет по делам национальностей Тюменской области.

Проект по переподготовке кадров для мусульманских религиозных организаций стартовал в 2015 году. Его основная задача – повышение уровня религиозного образования, противодействие проявлениям радикальных идеологий, консолидация мусульман на основе традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей ислама.