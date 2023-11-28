Тюменским мусульманам помогли обустроить на передовой молельные комнаты

Военнослужащим, исповедующим ислам, помогли обустроить на передовой молельные комнаты - религиозную атрибутику доставили в ряд подразделений, в которых служат тюменцы, сообщает информцентр правительства ТО.

Гуманитарный груз сформировали комитет по делам национальностей региона и духовное управление мусульман. Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко уже доставил Священный Коран и другую религиозную литературу в одно из тюменских подразделений.

Боец “Фара”:

Вера помогает и не только на войне. Хочу выразить благодарность Тюменской области за помощь и поддержку нас военнослужащих, наших семей".

Бойцы подготовили для будущей мечети специальный блиндаж. Сейчас полным ходом идет его обустройство, рядом есть православная часовня. В этом подразделении плечом к плечу выполняют боевые задачи мусульмане и христиане.