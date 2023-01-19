Тюменский завод получил сертификат на выпуск халяльного мороженого

Компания "Ландис" с 19 января начала производство мороженого "Халяль", отсутствие запрещенных ингредиентов в готовом продукте предприятие подтверждает сертификацией в Северо-Кавказском центре сертификации Халяль, сообщает департамент АПК.

"Можно сказать что всё выпускаемое мороженое халяль. Но наш производитель все же решил выделить линейку мороженого отдельно, чтобы покупатель мог сразу определить продукт на полке магазина. Дополнительно предприятие запустило линейку под брендом Visit Tyumen для гостей нашей области и покупателей из других регионов, чтобы туристы попробовали на вкус Сибирь", - отмечают в департаменте АПК.

С запуском халяльной линии в магазинах появятся новые шоколадный пломбир с соленой карамелью и пломбир с шоколадным топингом. Всего на сегодня "Ландис" выпускает 40 различных видов мороженого. За прошлый год произведено около 1,2 тыс. тонны продукции, она поставляется в ХМАО, ЯНАО и Свердловской области. С 2023 года началась процедура введения продукции в крупные торговые сети "Лента", "Магнит", "Перекресток", что позволит расширить географию поставок.